Mantiene SSPE convocatoria abierta para Policía de Proximidad y Custodio Penitenciario

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que mantiene abierta su convocatoria durante todo el año, para integrar a ciudadanos comprometidos con el bienestar de la comunidad a las filas de la Policía de Proximidad y la Policía Custodio Penitenciario.

Para aplicar al proceso de formación, las y los interesados deberán de cumplir con los siguientes requisitos: presentar certificado de preparatoria y/o secundaria (en caso de no contar con preparatoria, esta deberá ser concluida durante el curso de Formación Inicial), tener entre 18 a 45 años de edad y manejar vehículos de transmisión estándar y automática.

En el caso de los aspirantes varones, es necesario contar con la Cartilla del Servicio militar con hoja de liberación, Recibo o Pre-cartilla. La ciudadanía que formó parte de otras instituciones de seguridad, deberá presentar el certificado de servicios y oficio de baja.

El proceso inicia al registrarse en este enlace: https://bit.ly/unetecentinela. El Instituto Estatal de Seguridad Pública (IESP) se encargará de contactar a los postulantes para los pasos siguientes.

Documentación

Las personas interesadas deberán presentar el día que sean programadas para la plática de inducción y entrevista, el original de la siguiente documentación:

a) Acta de Nacimiento

b) Certificado de estudios vigente que acredite la conclusión de los estudios correspondientes

c) Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses a la fecha de entrega de la documentación

d) Credencial para votar vigente

e) Cartilla del Servicio militar con hoja de liberación, Recibo o Pre-cartilla (aspirantes varones)

f) Certificado de servicios y Oficio de baja, en caso de haber pertenecido a la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional o institución policial en el país.

g) Licencia de conducir vigente

h) Clave Única de Registro de Población (CURP)

i) Constancia de Situación Fiscal RFC expedida por el SAT actualizada

j) CUIP (en caso de haber laborado en alguna institución de seguridad pública)

k) Currículum vitae

l) Constancia de no antecedentes penales, con vigencia máximo de treinta días de antigüedad. https://fiscalia.chihuahua.gob.mx/constancia-de-antecedentes penales/

m) Constancia de inscripción en el registro estatal de personas deudoras alimentarias morosas de Chihuahua (REPDAM). http://rc.chihuahua.gob.mx/deudores/

n) Constancia de no inhabilitación otorgada por la Función Pública https://inhabilitados.chihuahua.gob.mx/

Esta es una oportunidad única para formar parte de las fuerzas de seguridad pública del estado de Chihuahua y contribuir activamente al bienestar social. Para más información y requisitos detallados, consultar los enlaces proporcionados en la convocatoria.