Magistrado presenta recurso de nulidad contra actuaciones de Diputados

Noticias de Chihuahua.-

El magistrado de la primera sala penal, Jorge Ramírez Alvidrez, presentó un recurso de nulidad de actuaciones, para que se reponga el proceso que lleva la comisión jurisdiccional en torno a la solicitud de desafuero en su contra.

Aunado a que se ocultó información sobre la investigación en su contra, el magistrado señaló que no se ha cumplido con las notificaciones y en relación a la recusación planteada, no hubo notificación ni se dio garantía de audiencia.

Ramírez Alvidrez comentó que no se ha notificado sobre la supuesta resolución a la recusación, sin embargo precisó que aún y cuando se notifique no tendría validez, porque la vicepresidencia del Congreso no es un órgano jurídico.

El magistrado comentó que la vicepresidencia es solamente una figura de representación política y no tiene facultades jurídicas para resolver controversias como la recusación planteada ante la comisión jurisdiccional.