Madres se gastan las becas y no pagan estancias infantiles en Juárez

Un gran número de madres de familia que recibieron la beca otorgada por la Secretaría de Bienestar para que los niños sean atendidos en estancias infantiles de Chihuahua, al parecer se gastaron el dinero en otro tipo de necesidades y quedaron a deber el pago correspondiente, por lo que a los menores se les retiró el servicio.

Las guarderías quedaron afectadas económicamente, ya que en algunos casos, las mujeres tampoco cubrieron el servicio que ya se les había brindado anteriormente.

La directora de una estancia infantil ubicada en el fraccionamiento Parajes del Sol, indicó a El Diario de Juárez que de 26 niños que asistían en diciembre del año 2018, ya sólo acuden 12,por lo que también se tuvo que despedir a la mitad del personal.

La encargada manifestó al medio que se quedaron esperando que las madres pagaran con el dinero que les llegó del apoyo, sin embargo, una vez que lo recibieron, algunas no pagaron ni las semanas que debían.

“Les llegaron 3 mil 200 pesos en el mes de mayo ellas se lo gastaron en otras cosas que no era guardería, nosotros estábamos esperando que les pagaran para que ellas nos pagaran a nosotros y algunas se fueron con el dinero y no nos pagaron ni las semanas que nos debían… yo pienso que se les hizo fácil gastarse todo eso y no pensar en los niños”, dijo.

Información del Diario de Juárez