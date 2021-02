Madre de víctima del padre Aristeo pide creerle a los niños

Noticias de Chihuahua.-

Elia Orrantia, directora de Sin Violencia A.C., organización que brindó asesoría jurídica a la víctima durante el juicio del padre Aristeo, dijo que se comunicó con la madre de la menor, quien le informó que tanto la niña como la familia están contentos con el veredicto.

“La madre de la víctima está contenta y no esperaba menos, y pese a los embates públicos que tuvieron de desacreditación se mantuvieron siempre confiando, ella creyó siempre en Dios, en la justicia y en el acompañamiento que recibieron, está tranquila también me mencionaba que ha estado compartiendo con su niña todos los posicionamientos, los mensajes públicos para que ella sepa que no está sola”, mencionó.

La menor y su familia no pueden dar declaraciones públicas debido a que se encuentran bajo resguardo por ser testigos protegidos.

“La señora hace un llamado para que las otras familias les crean a los niños y a las niñas, dice que tenemos que aprender a creerles a nuestros hijos y dar un mensaje a otras víctimas y a otros padres para que las apoyen y que si hay quienes las pueden apoyar, eso mencionó la señora”, agregó Marrufo.

Información de: Diario de Juárez