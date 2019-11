Presenta Gustavo Madero amparo contra Rosario Piedra en la CNDH

Noticias de Chihuahua.-

Ciudad de México.-Un nuevo amparo se suma en contra de Rosario Piedra Ibarra, y ahora lo presentó el senador Gustavo Madero Muñoz, quien interpuso este recurso para evitar que asuma la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), luego de que fue electa el pasado 7 de noviembre en medio de jaloneos entre los legisladores de Morena y el PAN y las acusaciones de fraude en las votaciones.

De acuerdo a los expresado por el senador del blanquiazul en la elección de Piedra Ibarra se incumple con varios puntos, como que ella ocupó un cargo en la dirección de “algún partido político” en el último año, para no mencionar a Morena.

Además, de que dentro de las votaciones en la Cámara Alta se incumplió con el criterio de mayoría calificada y esto impide que sea considerada válida.

La Mesa Directiva del ⁦@senadomexicano⁩ nos confirmó oficialmente:

a) Pasaron lista 118 senador@s,

b) Entregaron 118 boletas y

c) Rosario Piedra obtuvo 76 votos para presidente de la ⁦@CNDH⁩

D) Por lo tanto no obtuvo las dos terceras partes de los PRESENTES !👇🏼 pic.twitter.com/niaYD5VVW0 — Gustavo Madero (@GustavoMadero) November 20, 2019

En su cuenta de Twitter, asegura que la Mesa Directiva del Senado le confirmó que se contabilizaron un total de 114 votos, y de los cuales se desprende la siguiente votación: José Jesús Orozco Henríquez obtuvo 8; Arturo Peimbert sumo 24; Rosario Piedra Ibarra, 76 y se presentaron 6 abstenciones.

El panista mostró en redes sociales, después de obtener una respuesta a la solicitud de información, en donde se le entregó una copia de la acta firmada por Salomón Jara Cruz, vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado, quien señaló que se tiene una lista registrada en el sistema electrónico de 118 senadores.

Precisó que el número de sobres no entregados a los senadores, los votos que se contabilizaron y agrega los materiales distintos a las cédulas computadas que se depositaron en las urnas.

Madero Muñoz expresa que el criterio de mayoría calificada no se cumplió, debido a que de acuerdo a los datos proporcionados el día de las votaciones (7 de noviembre), destaca que no coincide con el total de senadores que estaban presentes en esa sesión.

Por ello, la insistencia de los legisladores del PAN es mostrar que no había mayoría calificada, que es las dos terceras partes de la votación, y de no contarla no puede ocupar la presidencia de la CNDH.

Por: EL DEBATE