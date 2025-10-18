Lupita Borruel realiza entrega simbólica de uniformes a la Escuela Tarahumara

La regidora presidenta de la Comisión de Salud, Lupita Borruel, realizó la entrega simbólica de uniformes escolares a la Escuela Tarahumara, atendiendo la solicitud realizada por la directora del plantel, Mtra. Maritza Ramos.

Acompañada del Director de Desarrollo Humano y Educación, Mario García, la regidora encabezó esta entrega que representa un apoyo importante para las niñas y niños que estudian en esta institución. Durante la visita, ambos funcionarios expresaron su reconocimiento a la comunidad educativa por su compromiso diario y agradecieron a la directora, docentes y padres de familia por abrirles las puertas y trabajar en conjunto por las y los estudiantes.

Lupita Borruel destacó que estas acciones son resultado del esfuerzo coordinado entre distintas dependencias municipales, bajo la instrucción del alcalde Marco Bonilla y su esposa Karina Olivas, de mantenerse cercanos a las escuelas y sus comunidades. Recordó además que recientemente se inauguró el domo en la cancha del plantel, así como la entrega de Mi Bolsa Escolar 2025, y que las niñas y niños también son beneficiarios del programa de desayunos que impulsa el DIF Municipal.

Por su parte, la Mtra. Maritza Ramos agradeció la gestión y acompañamiento de la regidora del PAN, Lupita Borruel, a quien reconoció por su cercanía y por atender de manera constante las necesidades del plantel. Señaló que la entrega de uniformes no sólo representa apoyo material, sino también un gesto de solidaridad y pertenencia que brinda confianza y seguridad a las y los alumnos para continuar con su aprendizaje.

Finalmente, la regidora Lupita Borruel agradeció al director Mario García por su apoyo continuo y reafirmó su compromiso con la ciudadanía y con la comunidad escolar de la Escuela Tarahumara, resaltando la labor de quienes día a día se dedican a cuidar y formar a las niñas y niños, abriendo oportunidades para su desarrollo y un mejor futuro.