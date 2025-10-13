Luchen por sus sueños: Joss Vega a estudiantes de la FCPYS Campus Juárez

Más de 80 estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPYS) de la UACH Campus Juárez visitaron el Congreso del Estado para conocer más sobre este poder. La diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), Joss Vega fue quien fungió como anfitriona y quien les mostró el recinto al tiempo en el que les explicó parte del trabajo que se desarrolla.

De igual manera, compartió una breve charla en la que narró parte de su historia, trayectoria y del trabajo que encabeza en el Distrito 15. Asimismo, alentó a las y los estudiantes que luchen por sus sueños y no permitan que las demás personas les desanimen.

“Que nadie les diga que no pueden lograr su sueño porque su sueño es solo suyo y a veces nos destruyen esos sueños, incluso también gente que es muy cercana a nosotras y a nosotros, pero esas personas hablan desde su experiencia en la vida. Tomen lo que sí les sirva para ser mejores y lo que no les sirva, agárrenlo, háganlo a un ladito, denle una patada y quédense con esas cosas buenas porque si yo pudo, tú también puedes y lo vas a lograr”, externó Vega Vargas.

Igualmente, les aconsejó acercarse a las y los adultos y la gente “que sí tengan la capacidad de hablarnos de la manera que merecemos, que es siempre con amor y con respeto”. Lo anterior, luego de platicar su historia de vida y cómo una maestra le dijo que no podría concluir sus estudios, pero el amor y ánimos por parte de sus abuelos y de toda su familia le permitió salir adelante y llegar hasta donde está ahorita.

De esta manera, Joss Vega reafirmó su compromiso con las juventudes y las y los estudiantes de los diferentes niveles educativos.