Lucharemos por mejorar presupuesto para el campo chihuahuense: Presidente del Congreso

Ante el nulo aumento al presupuesto que el Gobierno Federal le destinará al campo en 2026, el presidente del Congreso del Estado e integrante del Grupo Parlamentario del PRI, Guillermo Ramírez, aseguró que lucharán para que se destinen mayores recursos a las actividades agrícolas y ganaderas.

“Hay una relación muy estrecha con los diputados federales de nuestro partido y con los diputados locales en ese sentido. Y estaremos siempre luchando por el campo, estaremos siempre luchando por más recursos, por mejores condiciones”, declaró Ramírez Gutiérrez.

El legislador priista agregó que lucharán “por abatir la sequía, por abatir la plaga tan fuerte que nos está pegando, que es el gusano barrenador. Por siempre estar en unión con todas las diferentes actividades económicas del distrito y del estado para poder en conjunto dar soluciones reales a los chihuahuenses”.

El lunes, la diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Leticia Barrera Maldonado, afirmó que solamente 74 centavos de cada 100 pesos de presupuesto son asignados al campo, recursos “insuficientes, injustos y hasta indignantes”.

“Hoy en plena crisis rural, donde la semana pasada miles de productores se manifestaron, el gobierno propone solamente 680 millones de pesos más de incremento para este presupuesto 2026. No se compensa, no se compensa ni la inflación y no se destina a la Secretaría ni siquiera un peso de cada 100 pesos que pretende gastar la federación”, resaltó.

Al encabezar el foro nacional “Escuchando las voces del campo rumbo al presupuesto 2026” en la explanada del recinto legislativo de San Lázaro resaltó que “pese a que el presupuesto federal se duplicó en la última década, el campo sigue recibiendo los mismos recursos que hace diez años: 75 mil millones de pesos”.