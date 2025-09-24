«Los Monitos de Meoqui», la UACH prepara conmemoración a la leyenda

La Universidad Autónoma de Chihuahua y autoridades locales impulsan actividades por el 38 aniversario del suceso que marcó a toda una generación.

En el marco del 38 aniversario del famoso suceso conocido como «Los Monitos de Meoqui», la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), en coordinación con la Facultad de Filosofía y Letras, anunció el desarrollo de diversos proyectos culturales y académicos para conmemorar esta leyenda que forma parte de la identidad local.

La iniciativa, en la que también participan el Gobierno Municipal de Meoqui y el Fideicomiso ¡Ah Chihuahua!, contempla la presentación de un documental, un audiolibro, un libro conmemorativo y un panel de discusión con estudiantes y docentes de la Facultad de Filosofía y Letras. Todos los proyectos serán dados a conocer durante el próximo mes de octubre, en el marco de la «Semana de Los Monitos de Meoqui», cuya programación será anunciada próximamente.

Durante una reunión con la alcaldesa Miriam Soto, se contó con la presencia del Dr. Javier Contreras, Director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH, el historiador Julio César Gómez Gándara; la Coordinadora de la licenciatura en Periodismo, así como otros docentes destacados de la universidad.

El 11 de octubre de 1987, un grupo de niños que jugaba en el patio de una casa ubicada en la calle Francisco I. Madero del Barrio Nuevo, en Meoqui, reportó un insólito encuentro con seres que describieron como extraterrestres. Lo que comenzó como una historia infantil rápidamente captó la atención de vecinos, medios locales y estatales, convirtiéndose en una leyenda que ha perdurado por generaciones.

A diferencia de otros relatos similares, el caso de «Los Monitos» trascendió el ámbito familiar y comunitario, generando debate, curiosidad e incluso cobertura mediática fuera del estado de Chihuahua.

La alcaldesa Miriam Soto subrayó que este esfuerzo conjunto busca “rescatar una leyenda que puso a Meoqui en los ojos del mundo y que forma parte de nuestra memoria colectiva”.

Con esta conmemoración, las autoridades locales y académicas no solo rinden homenaje a un suceso profundamente arraigado en la cultura popular meoquense, sino que también abren espacio al análisis, la reflexión y la preservación del patrimonio inmaterial de la región.