Los LeBarón pedirán a FGR investigar a gobierno de Chihuahua por masacre

Noticias de Chihuahua.-

Julián LeBarón adelantó que pedirá al fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, y al presidente Andrés Manuel López Obrador que se investigue a los gobiernos de Chihuahua por no atender rápidamente su solicitud de ayuda tras el ataque a un convoy en el que viajaban integrantes de su familia en noviembre del año pasado en Bavispe, Sonora, en el que murieron nueve personas.

En entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, LeBarón afirmó: “vamos a pedir que se detenga a responsables de esta matanza y vamos a pedir que se investigue a autoridades de Chihuahua, porque les pedimos ayuda y nunca llegaron”

“La gobernador de Sonora (Claudia Pavlovich) llegó al funeral y yo le pregunté ‘¿por qué si le pedimos ayuda las 11 de la mañana, se esperaron hasta las 8 de la noche’ y dijo que tenían otros problemas en el estado y que no tenían combustible para el helicóptero o patrullas. Sí es un lugar remoto, pero no puede ser que yo estado en Chihuahua llegué más rápido que las autoridades. No sabemos si ellos participan solapando a los delincuentes, pero si no es un crimen de omisión”, añadió.

Julian LeBarón reiteró su llamado a la ciudadanía a enfrentar al crimen y a exigir rendición de cuentas a los funcionarios públicos, por lo que afirmó que de nada servirá que Estados Unidos catalogue como terroristas a algunos cárteles mexicanos, si la ciudadanía no supera el miedo y enfrenta a los delincuentes.

​”Nuestros familiares que viven en Estados Unidos han buscado ayuda y los legisladores, senadores, les han dicho que a lo mejor esa es la mejor manera de detener masacres (catalogar como terroristas a los cárteles)”.

“Pero ninguna solución que no venga de nosotros mismos nos va a servir de largo plazo, si no tenemos valentía, fuerza y dignidad para enfrentar al crimen, estamos destinados a ser dominados por la fuerza o por criminales”, añadió.

Adelantó que alrededor de ocho integrantes de su familia participarán en la reunión de mañana con el fiscal Alejandro Gertz Manero y dijo desconocer cómo se llevará a cabo el diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Bavispe, pero que es una convocatoria abierta a cualquiera que quiera participar, “no sé si será privada, todos están invitados”, explicó.

“Yo creo qué hay muy pocas cada en #México que no han sido tocadas por la violencia… debemos asumir que la sangre de los inocentes también está en nuestras manos”: @julianlebaron en #AzucenaxFórmula.

Además, LeBarón también dijo que la caminata por la paz saldrá el 23 de enero de Cuernavaca, Morelos, y que llegará el domingo 26 a Palacio Nacional.

Milenio