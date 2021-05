Los LeBarón denuncian a Corral ante la FGR por encubrimiento y abuso de autoridad

Noticias de Chihuahua.-

Tres integrantes de la familia LeBaron denunciaron en la Fiscalía General de la República (FGR) a los gobernadores de Chihuahua y Sonora, Javier Corral Jurado y Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, así como a los encargados de seguridad federal, estatal y local de ambos estados, por abuso de autoridad, encubrimiento y desplazamiento forzado.

La denuncia, dada a conocer ayer, fue interpuesta el lunes 3 de mayo, por Julián LeBaron, así como por Adrián LeBaron y su esposa Bathsheba Shalom, ambos padres y abuelos de cinco de las nueve víctimas de la masacre ocurrida el 4 de noviembre de 2019 en Bavispe, Sonora; quienes ayer acudieron también ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para interponer una queja contra los funcionarios.

“Teníamos meses diciendo lo peligroso que eran esos caminos… y ese día me avisan que matan a mi hija, que la calcinan, a las once de la mañana y luego luego empezamos a hablarle a Aparicio, al fiscal y al gobernador, que teníamos niños heridos; pasaron ocho, diez horas y nunca llegó nadie. Yo no sé de dónde alega Corral el apoyo, ese es el coraje”, dijo el padre de Rhonita Miller.

Dijo que la bebé Faith, de siete meses de nacida que logró sobrevivir al ataque en el que perdió a su mamá, pudo ser rescatada horas después, sola y deshidratada.

De acuerdo con Adrián LeBaron, la denuncia presentada ante la FGR fue también contra el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alonso Durazo Montaño, quien además es originario de Bavispe, y es actual candidato a gobernador en Sonora. Él fue denunciado como probable responsable por los delitos de abuso de autoridad, encubrimiento y desplazamiento forzado, al igual que el excoordinador estatal de la Policía Federal en Chihuahua, Teófilo Gutiérrez Zúñiga.

Igualmente fueron denunciados el secretario general de Gobierno de Chihuahua, Luis Fernando Mesta Soulé, por abuso de autoridad y desplazamiento forzado; el fiscal de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel, por abuso de autoridad; la fiscal de Sonora, Claudia Indira Contreras Córdoba, por abuso de autoridad; el excomisionado estatal de Seguridad de Chihuahua, Óscar Aparicio Avendaño, por abuso de autoridad y encubrimiento y el exdirector de Seguridad Pública del municipio de Janos, Fidel Alejandro Villegas Villegas, este último por abuso de autoridad y terrorismo.

“Por nuestro propio derecho, en representación de nuestra hija Rhonita María Miller y de mis nietos menores de edad, Howard Jacobo Miller (12 años); Krystal Bellaine Miller (10 años); Titus Alvin Miller (8 meses); Tania Gricel Miller (8 meses); así como en representación de 200 integrantes desplazados de la comunidad a la que pertenecemos… comparezco y expongo” como probables responsables a los funcionarios antes mencionados, se lee en la denuncia de los hechos.