Los ciudadanos no quieren que el Duartismo regrese: Juan Carlos Loera

Noticias de Chihuahua.-

Juan Carlos Loera, candidato a la gubernatura por la Coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua (Morena, PT y Nueva Alianza), dijo que los ciudadanos no desean que el Duartismo regrese de ningún modo ni bajo ninguna careta.

“Me da mucho gusto que en estas horas recientes por fin se quiten la máscara, esta alianza que han hecho los ex alcaldes del PRI y del PAN, del PAN y del PRI, solo confirma lo que ya les habíamos dicho. Que son una élite que lo único que busca es permanecer en el poder para hacer negocios en lo oscurito a espaldas de la gente”, expresó Juan Carlos Loera.

El candidato aseguró que no le sorprende esta alianza del PAN y del PRI.

“No me extraña que se unan porque es lo más natural, son lo mismo, y no van a poder en contra de la fuerza del pueblo, bueno de Buenaventura, lo bueno es de que ya se van y el gobierno ineficiente del PAN va a terminar”, expresó Loera.

Además, el candidato se comprometió a combatir la inseguridad de la región a través de una estrategia de prevención de la inseguridad, becas educativas e inclusión laboral.

“El Gobierno de la Cuarta Transformación en Chihuahua no le dará cobijo ni cuartel a las personas que se dedican a la presión social, a la coacción, a la criminalidad. Pero no va a ser que esté persiguiendo en busca de la revancha, vamos a construir la paz”, concluyó Juan Carlos Loera.