Los chihuahuenses merecen una política de altura, no malandrines que pintan monumentos en la oscuridad: Alex Domínguez

En una declaración emitida hoy, el candidato por la alianza PAN-PRI-PRD al 8vo distrito federal en Chihuahua, Alex Domínguez, expresó su firme rechazo ante la modificación realizada al monumento de Luis Donaldo Colosio por parte de Movimiento Ciudadano, quienes lo pintaron de naranja.

Domínguez calificó esta acción como una «burda acción de politiquería eminentemente torpe», y criticó la tentativa de Movimiento Ciudadano de apropiarse de la figura de Colosio, sólo por el hecho de que uno sus militantes es hijo del político homenajeado. «Tratar de tomar esa bandera en Chihuahua me parece una ofensa, más que un agravio al PRI, es una ofensa a la familia, porque ni siquiera el hijo lo hace», expresó Domínguez.

El candidato enfatizó que la modificación del monumento a Colosio fue un acto carente de respeto y dignidad. «Lo hacemos porque Colosio fue nuestro dirigente, diputado, servidor público, fue candidato y lo recordamos con gusto y agrado. Las circunstancias de su homicidio tocan a la autoridad; nosotros hacemos un recordatorio del ideario de Luis Donaldo. Lo que pasó ayer fue un acto de politiquería pura que no merece mayor comentario», añadió Domínguez.

«Si quieren trascender en el escenario público, generen propuestas; si quieren trascender en la política, manténganse en propuestas claras, no en el vandalismo, no en la pandilla que se ha convertido en Parral, no en ese tipo de escenarios que ha caracterizado a Movimiento Ciudadano en Chihuahua», declaró Domínguez.

Asimismo, el candidato hizo un llamado a la prudencia, denunciando la falta de consideración de Movimiento Ciudadano al realizar la modificación del monumento. «Lo que pedimos es prudencia. Se comportaron como malandrines en la oscuridad al venir a pintar un monumento. Me parece que eso no es prudente. Los chihuahuenses merecen una política de altura, no una bajeza como la que ellos hicieron», concluyó Domínguez.