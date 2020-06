Logran regularizar asentamiento Granjas El Valle para hacerlo condominio comercial

Noticias de Chihuahua.-

Los dictámenes que presentó hoy en Sesión Ordinaria de Cabildo la Comisión de Desarrollo Urbano fueron aprobados por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua y se refieren a la Modificación de Acuerdos con respecto a la regularización del Asentamiento Humano irregular denominado Granjas El Valle Etapa I así como un régimen en condominio comercial.



Se subió el dictamen respecto de la solicitud presentada por la representante legal y administradora de la copropiedad de Granjas del Valle, a fin de obtener la aprobación para modificar el Acuerdo del Ayuntamiento S.O. 14/17 de fecha 12 de julio de 2017, mediante el cual se autorizó la modificación de los Acuerdos del Ayuntamiento S.O. 06/16 de fecha 17 de marzo del 2016, S.O. 13/12 de fecha 5 de julio del 2012, S.O. 18/13 de fecha 19 de septiembre del 2013 y S.O. 02/16 de fecha 28 de enero del 2016, con respecto a la regularización del Asentamiento Humano Irregular denominado “Granjas El Valle I Etapa”.



Este se ubica en el lote 7 del predio conocido como Quintas Carolinas en el Kilómetro 18+000 de la carretera Chihuahua a Ciudad Juárez con superficie de 424-11-82.43 hectáreas, al norte de la ciudad, la modificación consiste en ajustar la relación de superficies del proyecto a fin de que la autoridad competente se encuentre en posibilidades de dar seguimiento a las acciones correspondientes a la regularización del asentamiento en comento.



La relación de usos y superficies está dividida de la siguiente manera: Habitacional 3 millones 103 mil 528.80 metros cuadrados y consta de 2 mil 463 lotes; una reserva habitacionales de 134 mil 671.95 m2 con 14 lotes y para Vialidades se destinarán un millón 2 mil 981.68 m2 para una superficie total de 4 millones 241 mil 182.43 metros cuadrados.



Las modificaciones condicionan el respeto a los términos y condiciones en que fue aprobado y modificado el asentamiento denominado Granjas El Valle I Etapa, mediante el Acuerdo del H. Ayuntamiento S.O. 14/17 de fecha 12 de julio de 2017, Acuerdo del H. Ayuntamiento S.O. 02/16 de fecha 28 de enero del 2016, Acuerdo del H. Ayuntamiento S.O. 06/16 de fecha 17 de marzo del 2016, Acuerdo del H. Ayuntamiento S.O. 18/13 de fecha 19 de septiembre del 2013 y Acuerdo del H. Ayuntamiento S.O. 13/12 de fecha 5 de julio del 2012.



Todos los lotes deberán respetar las restricciones por la prolongación de vialidades, las cuales serán notificadas a los particulares por la autoridad competente, en el momento que solicite autorización para llevar a cabo cualquier acción urbana.



Asimismo los lotes que forman parte de la siguiente relación de manzanas, se encuentran localizados próximos al cauce de algún arroyo, por lo tanto, la autorización de cualquier acción urbana en estos predios se encuentra condicionada a presentar la delimitación del cauce y zona federal correspondiente:



El otro asunto aprobado hoy en Sesión Ordinaria de Cabildo vía plataforma Zoom se refiere a la solicitud presentada por la representante legal de Parcelas Chuvíscar, S. de R.L. de C.V., a fin de obtener la autorización del régimen en condominio comercial denominado “Plaza Coral” y su respectiva nomenclatura, ubicado en la Zona Sur Poniente de esta Ciudad, con una superficie de 3 mil 072.849 metros cuadrados.



Las áreas que integran el condominio son las siguientes: áreas privativas para uso comercial consta de 988.383 metros; el área común consta de área jardinada con 139.343 metros cuadrados; servicios con 25.084 m2; Estacionamiento con una superficie 783.818 metros cuadrados; Banqueta 657.618 m2; en tanto que el deslinde consta de 3 mil 072.849 metros cuadrados y la donación fuera de polígono 1C donación anticipada Plan Maestro Boreal es de 184.371 m2.