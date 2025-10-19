Logran 26 medallas pugilistas capitalinos en el Festival Olímpico de Boxeo

-_Se posicionan en primer lugar del ranking nacional en categorías sub 13 y 15_

Pugilistas de Chihuahua Capital realizaron un histórico papel en el pasado Festival Olímpico de Boxeo, que tuvo como sede las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano en Ciudad de México, al obtener como delegación el primer lugar en las categorías.

Con el apoyo del Gobierno Municipal de Chihuahua a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte pugilistas y entrenadores integraron la delegación estatal, quienes representaron el poderío que se entrena en 13 gimnasios municipales Santa Rosa, Díaz Ordaz, Tuto Olmos, Avalos, Cerro de la Cruz, Jardines de Oriente, Chico Castillo, Dinastía Ontiveros, entre otros.

Las y los pugilistas capitalinos sumaron 26 medallas, entre las que destacan los oros de Oliver Sánchez 40kg, Oscar Adan Manjarrez 52kg y César Said Alarcón 63kg en la categoría sub 13; Carlos Guzman 52 kg., Victor Hernández 60kg en la sub 15; Ivan Santoscoy 60 kg en la sub 19.

Como delegación estatal logró posicionarse en el primer lugar del ranking nacional en las categorías sub 13 y sub 15 con 7 medallas y 15 medallas, respectivamente, además del segundo lugar en el ranking en la categoría sub 19 con 4 medallas en total.

Gracias al convenio celebrado entre el Gobierno Municipal de Chihuahua y el Comité Olímpico Mexicano, pugilistas chihuahuenses tuvieron la oportunidad de hospedarse en las emblemáticas instalaciones del deporte nacional. Cabe destacar que algunos de ellos formaron parte de la primera delegación que viajó en marzo para realizar su concentración de preparación deportiva.