Loera compromete alianza con empresarios

Noticias de Chihuahua.-

Empático con los problemas que aquejan al sector empresarial el candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua, Juan Carlos Loera, se comprometió a ser un aliado y derribar el mito de que la Cuarta Transformación está en contra de empresarios y de la actividad comercial.

“Vamos a crear las condiciones necesarias para que haya buenos negocios. Yo estoy muy interesado en el fortalecimiento de sus empresas. Tengan por seguro que vamos a trabajar de la mano” aseguró.

Abundó que el principal obstáculo para la libre competencia es la corrupción, por lo que se comprometió a que en su gobierno no va a haber empresarios favoritos como hubo en la época del Duartismo.

Asimismo, dijo que va a existir una estricta separación del poder político con el poder económico, sin embargo, habrá vinculación para caminar juntos y siempre consultándolos en beneficio del sector.

“Estoy seguro que la línea, el camino que sigue el poder económico, al igual que el poder político honesto es el bienestar de la gente. No va a haber moches en mi gobierno, no va a haber licitaciones amañadas, no va a haber corrupción”, sostuvo.

Esto en el marco del “Foro de Candidatos 2021” que organizó la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO SERVYTUR) Chihuahua con algunos de los candidatos a gobernador, donde reconoció a los empresarios de Chihuahua por preocuparse por las condiciones urbanísticas de la capital del estado, sus vialidades y movilidad que a la par benefician a la población e impulsan el consumo.

En ese contexto expuso, además, sus propuestas para mejorar el sistema de salud, de educación, seguridad y el impulso del turismo en Chihuahua, así como la necesidad de evaluar el impacto real que ha causado la pandemia para afrontarlo.