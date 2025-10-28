“Lo que no suma, resta”, reitera Loya a Pérez Cuéllar tras negarse a visitar Torre Centinela

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez reiteró que en materia de seguridad, “lo que no suma, resta”, por lo que exhortó al edil de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar a sumar esfuerzos para alcanzar la paz.

Ello luego de que ayer lunes, el alcalde juarense rechazó la invitación de Gilberto Loya para visitar la Torre Centinela y conocer los avances del proyecto.

En su respuesta, Pérez Cuéllar comparó el proyecto de la Torre Centinela con las ruinas de Paquimé y acusó de hacer politiquería al secretario, quien acudió al Ayuntamiento para llevarle la invitación.

Al respecto, Gilberto Loya señaló que:

“No han entendido, el tema es no politizar la seguridad. Lo que le vuelvo a decir a él y a todos: en seguridad, lo que no suma, resta. Así de sencillo. La coordinación se construye entre todos, hay que sumar todos los esfuerzos, si no estás haciendo eso, le estás restando a la seguridad”.