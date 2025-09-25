Lo de la oposición es el no por el no: GPMorena por críticas vs audiencias públicas para Ley de Amparo

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada, arremetió contra los opositores que han criticado las audiencias públicas que se realizarán en el Senado ante la reforma a la Ley de Amparo.

“La primera opinión es que entonces todo lo que nos dijeron en la sesión pasada aquí, los compañeros y las compañeras de Acción Nacional y del PRI, es mentira. Nos dijeron que se iba a aprobar la ley, que por qué no había parlamento abierto, que por qué no se discutía. Se va a discutir. Y qué bueno que se vaya a discutir. Es más, yo me subí a Tribuna a decirles que yo planteaba que hubiese parlamento abierto de debate y discusión en la Ley de Amparo, porque a mí me parece muy importante”, declaró Estrada Sotelo.

“Festejo que hayan abierto el Parlamento, pues una vez abierto, que era lo que criticaba la oposición del PRIAN, ahora se nieguen a participar, bueno, o lo consideren incorrecto, pues entonces yo les preguntaría a los diputados de oposición: ¿qué quieren? Primero alegaban que no iba a haber parlamento, ahora hay parlamento. Dicen, va a ser una simulación, no sirve. Yo abonaría y los exhortaría a que vayan y presenten las propuestas, qué no les gusta del proyecto de reforma, qué artículo propuesto o su cambio no les complace y nos digan cómo consideran que debe quedar para tener una Ley de Amparo mejor a la que actualmente tenemos”, añadió el coordinador morenista.

Estrada Sotelo agrego que “me parece que es el no por el no. O sea, es el no por el no. Ya ahorita está abierto el parlamento. Si yo fuera ellos, ahorita estuviera trabajando y dijera, este artículo que se propone no me gusta y considero que debe funcionar mejor de esta forma. Creo que eso deberían de hacer”.

