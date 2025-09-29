Lluvias ayudaron a reducir demanda de agua, hay presión en toda la ciudad: JMAS

El director de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Alan Falomir Saenz señaló que las lluvias de las últimas semanas han tenido un impacto positivo en los acuíferos.

Asimismo, dijo que la disminución de las temperaturas ha derivado en una menor demanda de agua y por consiguiente, se normalizó la presión en toda la ciudad.

Recordó que Chihuahua capital se abastece únicamente de los mantos acuíferos, a diferencia de otras ciudades que no solo extraen agua del subsuelo sino que se apoyan de presas por lo que cualquier lluvia que se registre ayude a disminuir el déficit del recurso hídrico.

