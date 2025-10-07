Lleva Estado apoyos alimentarios y campaña de vacunación a Delicias y Camargo

– _Se inmunizó contra el sarampión a más de 256 personas y se entregaron más de mil 174 paquetes de grano_

El Gobierno del Estado, a través de distintas dependencias, llevó apoyos alimentarios y la campaña de vacunación contra el sarampión a los municipios de Delicias y Camargo.

Personal de las secretarías de Salud, en coordinación con la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI) y el DIF Estatal participó en las jornadas de trabajo que se desarrollaron en las colonias Campesina, Nicolás Bravo, Rancho El Comanche y Rancho El Diamante.

Fueron distribuidos más de mil 174 paquetes de grano mediante la estrategia NutriChihuahua y el programa Juntos por la Sierra Tarahumara. Además, se aplicaron más de 256 vacunas contra el sarampión, como parte del plan de contingencia que se desarrolla en la región.

El Gobierno del Estado invita a la ciudadanía a sumarse a las próximas jornadas de vacunación que se llevarán a cabo en distintos puntos de la entidad, con el propósito de salvaguardar la salud de las y los chihuahuenses.