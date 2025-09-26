Lleva Estado apoyo alimentario y vacunas contra el sarampión a Buenaventura

– _Se inoculó contra el sarampión a 167 personas y fueron entregadas 220 despensas_

Personal de distintas dependencias del Gobierno del Estado entregó apoyo alimentario e implementó la campaña de vacunación contra el sarampión en las comunidades de El Valle, Rancho Valle Alegra y Cerro Blanco, del municipio de Buenaventura.

Las actividades se desarrollaron en coordinación por colaboradores de la Secretaría de Salud, Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), y del DIF Estatal.

Fueron aplicadas 167 vacunas como parte del plan de contingencia que se desarrolla en la región. Además se distribuyeron 220 paquetes alimentarios mediante las estrategias NutriChihuahua y Juntos por la Sierra Tarahumara.

El Gobierno del Estado invita a la ciudadanía a sumarse a las próximas jornadas de vacunación que se llevarán a cabo en distintos puntos de la entidad, con el propósito de salvaguardar la salud de las y los chihuahuenses.

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua