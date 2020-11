Llenos 4 hospitales por COVID-19; dos con más del 80% de ocupación

Noticias de Chihuahua.-

La subdirectora de Medicina Preventiva, Wendy Ávila, informó que hay cuatro hospitales completamente saturados por atención a pacientes con COVID-19, mientras que otros dos reporta una ocupación superior al 80%.

Se trata del ISSSTE de Delicias, el Hospital Lázaro Cárdenas del ISSSTE en Chihuahua, el Hospital Regional de Delicias y el Hospital General No. 11 en Delicias.

El Hospital Dr. Javier Ramírez Topete reporta una saturación del 89 por ciento, mientras que el Hospital General de Parral reporta una ocupación del 82 por ciento.

El Hospital Morelos de Chihuahua registró una ocupación del 48 por ciento, el Hospital General de Ciudad Juárez del 66 por ciento, el Hospital Central del Estado del 65 por ciento, el Hospital de Guachochi el 62 por ciento, el Hospital el 23° Batallón de Infantería del 62 por ciento y el Hospital Geeral No. 22 de Nuevo Casas Grandes del 61 por ciento.

El centro de San Juanito tiene una ocupación del 50 por ciento, el Hospital General de Zona No. 6 de Ciudad Juárez del 49 por ciento, El Hospital General de Zona No. 36 de Ciudad Juárez del 46 por ciento, el Hospital General No. 16 de Cuauhtémoc del 41 pr ciento, el ISSSTE de Parral del 40 por ciento y el Hospital militar Regional de Chihuahua del 40 por ciento.

El Hospital General No. 66 de Ciudad Juárez 38 por ciento, el Hospital No. 23 de Hidalgo del Parral del 31 por ciento, el ISSSTE de Ciudad Juárezdel 31 por ciento.

En el 9° Regimiento de Caballería Motorizado se reporta ocupación del 26 por ciento, el Hospital General de Camargo del 22.22 por ciento, en Valle de Allende del 18 por ciento, HIES de Chihuahua del 17 por ciento y el Hospital de la Mujer del 11 por ciento.