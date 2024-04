“Lleno en Camargo con Xóchitl es claro mensaje, Morena aquí no entra”: Mario Vázquez

Mario Vázquez, candidato al Senado por la Coalición “Fuerza y Corazón X México” (PAN, PRI, PRD), durante el encuentro con Xóchitl Gálvez en Camargo, aseguró que tanto él como su compañera de fórmula, Daniela Álvarez y los demás candidatos de la Coalición, representarán a Chihuahua como no se ha hecho en los últimos años.

“Esta región es el corazón de los Vencedores del Desierto”, asegurando que en esta zona “Morena no entra, porque Chihuahua es un estado resiliente de gente buena y trabajadora”.

“Nos robaron el agua en 2020, nos robaron la vida de Jessy y nos robaron la libertad de cuatro agricultores que defendieron lo que es nuestro”.

Dijo que confían en Xóchitl porque ella tiene una fortaleza de espíritu. Así trabajarán haciendo equipo porque Chihuahua merece más.

Recordó que mientras el gobierno federal retiró programas dedicados a la salud, pero también las estancias infantiles, destacando sobre todo los programas de apoyo al campo: “Nos prometieron que no mentirían, que no robarían y que no traicionarían y fue lo primero que hicieron”.

Por lo anterior, se comprometió a trabajar todos los días por que a Chihuahua le vaya mejor, lo que incluye fomentar de nuevo la producción agropecuaria y brindar a las familias herramientas para que puedan salir adelante.

Mario Vázquez recordó que dentro de su plataforma de propuestas, se ha comprometido a impulsar recursos para que los productores puedan acceder a créditos, además de programas para que vuelvan a tener apoyos de semillas y fertilizantes.

Al finalizar el evento, Vázquez declaró que el lleno total del recinto donde se realizó el mitin, hablaba de la realidad de la región y deja claro para qué lado está el corazón de la gente de la región.

“Por más que se esfuercen los de enfrente en intentar crear una falsa percepción, contra esta realidad en la que la gente los repudia, no habrá mentira que les funcione. Este lleno total es un claro mensaje, Morena aquí no entra”, señaló.