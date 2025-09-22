Llegará la Feria Nacional de la Construcción este 25 y 26 de septiembre

Esta mañana el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Julio César Mercado en compañía de Arturo Chretín Sáenz, dieron a conocer la realización de la Feria Nacional de la Construcción 2025.

Esta se realizará el 25 y 26 de septiembre en el centro de convenciones Expo Chihuahua, en el marco del 12 aniversario se espera la participación de la gobernadora Maru Campos en su inauguración.

La feria presenta los mejores materiales y servicios de la construcción, conviertiéndose en el punto de encuentro estratégico donde convergen proveedores, constructores, desarrolladores, sector gubernamental e instituciones educativas en un foro que fortalece los vínculos entre quienes construyen el presente y proyectan el futura de la infraestructura en Mexico.

Actividades adicionales:

Coffee Talk: Como emprender y no morir en el intento, presentado por la CMIC.

25 de Septiembre / 9:00 am

25 de Septiembre / 9:00 am Coffe Talk: La inteligencia Artificial en el sector de la Construcción, presentado

Tecnológico de Monterrey.

Tecnológico de Monterrey. 26 de Septiembre / 9:00 am

Stream Zone: Un espacio diseñado para dar voz a conferencistas, panelistas, exposit lideres del sector, generando contenido valioso y amplificando el alcance de su mens

redes sociales.

La Feria Nacional de la Construcción (FNC) se ha consolidado como un verdadero pue negocios entre proveedores y constructores, confirmando en cada edición su papel como ur estratégico para la economía local y regional. El volumen de operaciones alcanzado a lo largc años respalda su importancia como foro de vinculación y desarrollo para toda la cadena de v

la industria.

En su edición 2024, la FNC generó un impacto económico superior a los 100 millones de p operaciones entre proveedores y compradores del sector, además de una derrama de 10 de pesos en la ciudad como resultado directo de la producción del evento. Estas cifras reafi relevancia no solo para la industria, sino también para la comunidad que la recibe.

De cara a su próxima edición, la FNC se perfila como un evento imperdible para los prota de la construcción y el interiorismo. Será un espacio idóneo para generar alianzas com ampliar redes de contacto y compartir conocimiento, todo en un ambiente innovador y a profesional que fortalece la competitividad del sector.