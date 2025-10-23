Llama Operadora de Transporte a peatones, ciclistas y automovilistas a respetar el carril confinado del Bowí

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), hace un llamado a peatones, ciclistas y automovilistas de la ciudad de Chihuahua a respetar el carril confinado del Bowí.

Esto debido a que en los últimos días se han registrado invasiones a este espacio exclusivo del transporte público, lo que incrementa el riesgo de accidentes y afecta la seguridad vial.

El carril confinado está diseñado exclusivamente para la circulación de las unidades del Bowí, las cuales transportan a decenas de personas por recorrido.

Se exhorta a utilizar los pasos peatonales, respetar los semáforos y circular con precaución. Estas acciones ayudan a mantener una movilidad más segura, ordenada y eficiente para todas y todos.

octubre 23, 2025 9:43 am

unnamed
unnamed
ichitaip_abril2025
Banners NUTRI_320x100
entrelineas_suicidio_202410
MEDI_BANNERS_320x100
300 x 200

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua