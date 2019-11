Llama Javier Corral a no coexistir con el crimen organizado

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador Javier Corral Jurado, hizo un llamado a la ciudadanía a no coexistir y a no entrar en negociaciones con el crimen organizado, así como también a no atender la magnificación que hacen algunos medios de comunicación que medran con la violencia, para descalificar la acción del Gobierno.

Durante la acostumbrada entrevista televisiva de los miércoles, el gobernador indicó que en Juárez se buscó sembrar el miedo entre la población haciendo parecer que estaba sucediendo lo mismo que en el operativo realizado en Culiacán.

“Llegaron a decir que había balaceras por toda la ciudad e incluso, que habían atacado el edificio de la Fiscalía General del Estado en Juárez, lo cual era falso, querían trasladar el miedo de Culiacán a Ciudad Juárez”, señaló.

Dijo que es por eso que el tema de la seguridad compete a todos, porque también hay mucha magnificación y muchos se solazan con el tema de seguir explotando la violencia.

Llamó a no reproducir los mensajes de los narcotraficantes y a no amplificar o magnificar estas reacciones que quieren sembrar miedo.

“Porque, en la magnificación e incluso la irresponsabilidad con la que se conducen los medios de comunicación que atacan porque se les quitó la publicidad, solo parece interesarles el morbo más que la seguridad de los propios ciudadanos”, indicó.

Sobre el operativo especial de intervención en el Cereso No. 3 de Ciudad Juárez, señaló que no se trata de una simple revisión de rutina, sino de una acción que tendrá una duración más amplia que las que se hayan hecho en el estado o en el país.

“Entramos a uno de los centros generadores de la violencia, para inhibir la violencia que se genera en la ciudad desde el interior, desde donde dictan las órdenes de los asesinatos. Tan es correcta la intervención, que hubo una reacción de inmediato, quisieron distraernos y quisieron atemorizarnos”, expuso el gobernador.

Explicó que es un operativo coordinando con las diferentes autoridades federales y municipales y que fue planteado al Gobierno de la República meses atrás, en el que se solicitó la colaboración de todas las corporaciones, tanto para la operación en el interior, como en la vigilancia perimetral con apoyo del Ejército.

Agregó que se trata de un operativo para generar una sobrevigilancia en la operación de este Cereso, sí para detectar armas, drogas y otras cosas prohibidas, pero es realmente para inhibir la comunicación que se produce hacia el exterior desde este penal y en la mayoría en el país, que genera la violencia que se enfrenta en las calles.

“Quitarles la operatividad generó la reacción de los grupos criminales. Gente contratada por ellos –los criminales– tomaron algunos camiones de transporte de personal y les prendieron fuego. Eso fue lo que ocurrió”, aclaró el gobernador.

Señaló que sin embargo, los medios de comunicación que tradicionalmente están calumniando y difamando, dijeron que había balaceras por todo Ciudad Juárez, que habían atacado la Fiscalía, “querían trasladarle a la población la idea de las balaceras de Culiacán, también eso debe tener límites, debe tener autocontención”.

Se trató, dijo, de una reacción que se tenía hasta cierto punto prevista, porque querían desanimar el operativo, querían distraerlo, pero se hizo conforme lo planeado con el apoyo de las diferentes corporaciones.

Destacó que el operativo especial va a permanecer varios días, quizás semanas, para una revisión exhaustiva, porque desde adentro se genera mucha de la violencia que está en las calles, por medio de los celulares que introducen mediante corrupción por lo que se va a revisar también a todo el personal.