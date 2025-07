Llama Issac Díaz a la oposición a no desinformar en caso del Monte Xenit; lamenta que exalcalde Quezada haga señalamientos

El regidor Issac Díaz, quien también forma parte de la Comisión de Desarrollo Urbano y miembro del Consejo de Protección Civil, dijo que es preocupante que en el caso del fraccionamiento Monte Xenit actores políticos de la oposición también desinformen y más aún, el ex alcalde Marco Quezada salga a dar la cara y señalar, cuando él tiene un antecedente lamentable ante la historia capitalina.

Ante el contexto técnico que compartió el panista, recalcó que el Gobierno Municipal hace su parte, y aquí son temas preventivos, tal y como lo hace la DSPM en cuestiones del narcotráfico, donde no es responsabilidad de la policía municipal combatir al narco en la capital, pues eso compete a la federación, pero también resaltó que se puede ayudar como Municipio, más no culparlo.

«Yo no entiendo como unos compañeros que son de Morena se sientan enseguida de Marco Quezada, cuando sale el exalcalde a señalar procedimientos, supuestamente de manera irregular, cuando tenemos un antecedente que fue en la administración de Marco Quezada donde hubo pérdidas humanas y que aún hay muchos afectados más. A mí me tocó atender en 2016 a las familias en la Subdirección de Gobiernación porque Marco Quezada brilló por su ausencia, no hubo una investigación».

Enérgicamente Díaz Gurrola agregó que el alcalde Marco Bonilla no sale a señalar culpables como lo hace la oposición, pues este es un tema que se tiene que atender, por esta razón hay un plan emergente de apoyo temporal a las 32 familias afectadas en el fraccionamiento Monte Xenit.

Finalmente instó a que se haga la investigación adecuada para deslindar responsabilidades y que, como lo comentó el alcalde, si se tiene que castigar a un funcionario público en su momento que se deslinden de responsabilidades, se les va a dar cuello.