Llama INE a ocupar 97 plazas vacantes en cargos del Servicio Profesional Electoral

Noticias de Chihuahua.-

El Instituto Nacional Electoral (INE) convoca a la ciudadanía en general a participar en la Primera Convocatoria del Concurso Público 2019-2020 para ocupar noventa y siete plazas vacantes en cargos del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Alejandro de Jesús Scherman Leaño, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE, informó que el concurso está dirigido a las mujeres y los hombres con vocación de servicio público y deseos de participar en las actividades relacionadas a la organización y desarrollo de los procesos electorales para contribuir al desarrollo de la vida democrática en México.

Vocal Ejecutivo, Vocal Secretario, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Vocal de Organización Electoral y Vocal del Registro Federal de Electores, en Junta Local Ejecutiva; Vocal Ejecutivo y Vocal Secretario, en Junta Distrital Ejecutiva; son los cargos vacantes, en varios estados del país, incluido Chihuahua.

Director de Estadística y Documentación Electoral, Director de Administración de Tiempos del Estado y Coordinador de Auditoría, son otros cargos que se someterán a concurso cuya adscripción se encuentra en las oficinas centrales del instituto, en Ciudad de México.

El registro e inscripción de los aspirantes se realizará del 10 al 19 de julio mediante el módulo Labora SPEN, el cual se pondrá a disposición del público en los portales www.ine.mx y https://laboraspen.ine.mx. Para completar este proceso se pedirá consultar el Tutorial para el registro e inscripción y la Guía de registro e inscripción al Concurso Público 2019-2020.

En la página institucional se encontrarán las bases de participación para consulta, el perfil de los cargos y las adscripciones, lo mismo que toda la normatividad aprobada para la realización del concurso público por parte del Consejo General del INE. Los interesados concursarán por la plaza de un cargo determinado y no por una adscripción específica.

Los requisitos generales para participar son: Tener ciudadanía mexicana y estar en pleno goce de los derechos político-electorales y civiles, estar inscrito en el Registro Federal de Electores y tener credencial para votar vigente, no ser militante de partido político y no ser o haber sido registrado candidato o candidata a cargo de elección popular en los últimos tres años anteriores a la designación como funcionaria o funcionario electoral.

Otros requisitos son: no ser o haber sido integrante de la dirigencia nacional, estatal o municipal de algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la designación; no estar inhabilitado para ocupar cargo o puesto público federal, estatal o municipal; no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter culposo; acreditar que se tiene título o cédula profesional y contar con los conocimientos y la experiencia profesional para el desempeño adecuado de las funciones.

Los aspirantes se someterán a un examen de conocimientos generales y técnico-electorales, en la sede, fecha y horario que se difundirá mediante la página institucional. Los resultados de las evaluaciones se difundirán por el mismo medio para informar con puntualidad sobre quienes serán convocados a las siguientes etapas del concurso.

Cualquier duda, aclaración o consulta sobre el contenidos de la convocatoria o la normativa aplicable al Concurso Público, se atenderá mediante el correo electrónico labora.spen@ine.mx y los teléfonos: (01-55) 5628-4200 extensiones 372521, 373304, 372636, 373302, 373313, 373322, 372560, 372130, 372593, 373014, 373327 y 373072 o a INETEL 01-800- 433-2000, en un horario de atención de 09:00 a 18:00 horas, tiempo del centro del país.