Llama IEE a respetar las medidas sanitarias en las actividades de campaña

Noticias de Chihuahua.-

“Lo que hagamos hoy en las campañas, nos va a resultar en una jornada de votación segura para la ciudadanía el día 6 de junio”, señaló el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE), en el contexto del semáforo naranja epidemiológico y en vísperas de arranque de las campañas para los cargos de ayuntamientos, sindicaturas y diputaciones locales.

Asimismo, recalcó que las disposiciones de las autoridades sanitarias estatales son aplicables para todos los sectores e hizo un llamado a cumplirlas

“En esta etapa debemos ser corresponsables las distintas autoridades electorales, la ciudadanía y los propios partidos políticos en acatar las reglas dispuestas por la Secretaría de Salud, y cumplirlas en la medida de nuestra participación y nuestras obligaciones”, dijo Zapata Leos

Con el propósito de privilegiar la salud y promover el ejercicio responsable de los derechos político-electorales de todas y todos los chihuahuenses, el IEE aprobó el protocolo de seguridad sanitaria para las campañas electorales en este proceso electoral 2020-2021.

El documento es de observancia general en el estado de Chihuahua para toda persona que participe, de manera directa o indirecta, en las campañas electorales, y tiene por objeto regular su actuación, así como implementar las medidas para proteger su salud y prevenir la dispersión y transmisión del virus causante del COVID-19.

El protocolo establece que los partidos políticos, las y los candidatos y las personas encargadas de la organización de los actos de campaña en espacios públicos y privados, serán las responsables de implementar las acciones recomendadas en este protocolo y las medidas sanitarias emitidas por las autoridades en materia de salud.

Asimismo, deberán realizar las gestiones necesarias para promocionar y difundir la presente información a la ciudadanía y demás personas involucradas en dichas actividades.

¿Cuáles son las medidas sanitarias?

• El lavado de manos constante: con agua y jabón o desinfectante a base de alcohol al 70%

• Uso obligatorio de cubrebocas

• Mantener una distancia de 1.5 mts entre cada persona

• Cubrir nariz y boca con el antebrazo al toser o estornudar, flexionando el codo

• No escupir

• No tocarse nariz, boca y ojos con las manos sucias

• No consumir alimentos en el área

• No saludar de mano ni cualquier contacto físico con otra persona

• Toma de temperatura al ingreso a espacios para eventos

• Prohibir la entrada a personas con sintomatología relacionada con COVID-19 (tos, fiebre, escurrimiento nasal, cansancio extremo, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de pecho, enrojecimiento de ojos, dificultad para respirar o diarrea).

• Planear las actividades observando una asistencia máxima conforme a lo dispuesto por las autoridades sanitarias correspondientes.

SE RECOMIENDA EVITAR:

•​Eventos masivos

•​Visitas domiciliarias

•​Reuniones públicas de manera presencial

SE RECOMIENDA PRIVILEGIAR:

•​Eventos y encuentros virtuales

•​El uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el acercamiento con la ciudadanía.

•​El uso de los medios de comunicación para el desarrollo de eventos.

•​El uso de redes sociales para la promoción y difusión de las campañas electorales

DISTRIBUCIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL

• Utilizar, lo menos posible, material que sea objeto de manipulación o contacto.

• Procurar que todo el material empleado pase por un proceso de desinfección.

• Un número reducido de personas en equipos de brigada o promoción del voto

RESPONSABILIDAD Y DIFUSIÓN

En todos los espacios en los que se realicen actos de campaña, quienes los organicen deberán dar información para concientizar a las personas participantes del beneficio de aceptar e implementar las medidas sanitarias.

Es responsabilidad de todas y todos los actores que se involucren en los actos de campaña, observar las medidas de mitigación y prevención de contagios.