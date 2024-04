Llama ICHITAIP a niñas y niños de primaria a aprovechar últimos días de plazo para participar en el 8° Concurso de Dibujo para ser Comisionada o Comisionado Infantil

El Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) hace un llamado a todas las niñas y los niños que actualmente se encuentren cursando el Quinto y Sexto grado de educación primaria, tanto en escuelas públicas como en privadas, a presentar su dibujo para participar en el Octavo Concurso de Dibujo para ser Comisionada o Comisionado Infantil y formar parte del Pleno Niñas y Niños 2024, antes del cierre de la recepción que concluye el próximo 14 del presente mes de abril.

En este concurso pueden participar las niñas y niños con un dibujo original, bajo alguno de los siguientes temas:

¿Cómo me enseña el ICHITAIP a proteger mis datos personales?

¿Cómo cuidar mis datos personales en mi casa, videojuegos, celular para que otras personas no accedan a ellos?

Riesgos a los que me expongo si subo mis datos personales a Internet

De acuerdo con las bases establecidas en la convocatoria el dibujo deberá ser elaborado en media cartulina blanca con colores de madera, plumones, gises, crayones de cera y/o lápiz, además no deberá contener diálogos ni textos, sólo podrá incluir hasta dos frases cortas; deberá ser original, por lo que no se aceptarán los dibujos que sean una copia de otro dibujo y/o contengan calcomanías, recortes u objetos pegados, personajes de caricaturas que obren en internet o series de televisión.

Las o los ganadores participarán en la Sesión del Pleno de Niñas y Niños 2024, que se celebrará el 26 de abril, y se harán acreedores a una computadora portátil, un reconocimiento y un kit de Comisionado o Comisionada Infantil.

El periodo de recepción de los dibujos se encuentra abierto y concluirá el 14 de abril del presente año.

Los dibujos se pueden entregar directamente en las instalaciones del Instituto o a través de un medio electrónico, adjuntando fotografía del dibujo a través de la página institucional www.ichitaip.org/concursodibujoinfantil.

En el formato de registro se requerirán el nombre completo del participante, sexo y edad, número de teléfono fijo y/o celular de contacto del padre, madre o tutor; correo electrónico de contacto del padre, madre o tutor. d. Grado y grupo que cursa la niña o niño participante, así como el nombre, localidad y municipio donde se localiza la escuela y el tema elegido para elaborar el dibujo.

Las niñas y niños participantes a través de registro electrónico deberán conservar el dibujo en físico, pues de resultar como trabajo ganador, se requerirá su entrega física al ICHITAIP.

La convocatoria completa puede ser consultada en https://www.ichitaip.org/eventos-institucionales/?e=concurso-infantil-dibujo-2024.