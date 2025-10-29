Llama coordinador del GPPRI a ser más enérgicos vs los generadores de violencia y a la mayor coordinación entre autoridades

Ante los recientes hechos de violencia en municipios como Guachochi y Juárez, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, pidió ser más enérgicos contra los generadores de violencia y también a la mayor coordinación entre las autoridades.

“Desgraciadamente la inseguridad ha incrementado en esa zona. Un avance importante el envío de más elementos policíacos, pero también es necesario hacer el llamado a ser más enérgicos y sobre todo, si es posible, siempre benéfico, reforzar aún más con más elementos”, afirmó Medina Aguirre.

Arturo Medina reconoció que “hay una coordinación importante con lo cual nosotros hemos hecho siempre el llamado y el reconocimiento al Estado y la Federación que han llevado a cabo una buena coordinación, y sobre todo que por el bien de la ciudadanía, esperemos y se restablezca la tranquilidad y la paz ya en ese municipio”, dijo en referencia a lo sucedido el fin de semana en Guachochi.

Asimismo, el líder de la bancada priista en el Poder Legislativo de Chihuahua dijo reconocer el trabajo del secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, con quien se reunió ayer, al igual que con el alcalde de Guachochi, Pepe Yáñez, con el objetivo de revisar los operativos para reforzar la seguridad en ese municipio serrano, al cual el diputado Medina representa como cabecera del Distrito 22.