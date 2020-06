Llama Consejo Estatal de Morena a diputados a votar contra Reforma Electoral del gobernador Corral

Noticias de Chihuahua.-

El Consejo Estatal de Morena sesionó esta tarde de manera virtual, en donde acordaron llamar a los diputados locales a que voten en contra de la propuesta de Reforma Electoral que envió el gobernador Javier Corral, al considerarla antidemocrática y anticonstitucional.

A continuación el acuerdo íntegro:

Los delegados y delegadas del Consejo Estatal de Morena Chihuahua rechazamos la propuesta de Reforma Electoral de Javier Corral Jurado, y llamamos a los 33 diputados en el Congreso del Estado, militantes y simpatizantes de Morena y a la ciudadanía en general, para oponerse a dicha iniciativa de Ley y movilizarse contra un posible albazo legislativo.

En consideración de las siguientes razones:

La propuesta de Reforma Electoral que Javier Corral enviará al Congreso del Estado, con la figura de elecciones primarias para que los candidatos de todos los partidos políticos sean designados el mismo día, con el voto de ciudadanos que no estén afiliados a dichos partidos, no profundiza en cambios al sistema electoral y de partidos en Chihuahua y el país, carece de planteamientos integrales y surge de un falso interés democrático del gobernador panista, pues su propuesta de elecciones primarias y reforma electoral existe desde el año 2017 y ya fue presentada por Javier Corral a los diputados en esa fecha, y no prosperó ni siquiera cuando el Partido Acción Nacional (PAN) tenía más diputados en la legislatura anterior.

Desde 2017, Javier Corral no ha hecho ninguna propuesta adicional o planteamiento de interés verdadero para una reforma integral del sistema de partidos, aún después que la anterior legislatura no aceptó su idea de elecciones primarias.

En 2020, Javier Corral recicla la propuesta e insiste en una Reforma Electoral, sin presentar nuevos planteamientos que atiendan el fondo de la crisis del sistema de partidos y las razones del rechazo de los ciudadanos a participar en la política, además lo hace en la víspera del inicio del proceso electoral, a mitad de la contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 y en el periodo extraordinario del Congreso.

Busca candidaturas a modo para garantizar la continuidad del proyecto neoliberal y de derecha en Chihuahua, complicando los costos y procedimientos electorales en un momento de crisis de las finanzas públicas estatales y de crisis económica por la pandemia de Covid-19.

Javier Corral pretende imponer sus decisiones no sólo a liderazgos y militantes de su partido (Acción Nacional) sino intervenir en el resto de los partidos políticos, imponer reglas para la designación de candidatos y, eventualmente, interferir el proceso de selección y dirigir quien será su relevo en la gubernatura.

Atenta contra los derechos pro persona y el derecho constitucional a la libre asociación, garantizado en el artículo 9 de la Constitución Mexicana, del que surge que las y los ciudadanos puedan participar y hacer política, asociados según sus propios intereses e ideologías en partidos, sobre los cuales el gobernador panista busca imponer su mano interventora.

Si bien los partidos políticos se consideran constitucionalmente entes públicos, también entregan al Instituto Nacional Electoral una serie de documentos básicos que establecen mecanismos para regular su vida interna y la selección de candidaturas, la Reforma Electoral de Javier Corral no recompone el sistema de partidos políticos, porque desconoce dichos documentos y esquema de control que competen al Instituto Nacional Electoral sin presentar una propuesta integral y de fondo que cambie todo el sistema, propone únicamente elecciones primarias.

Javier Corral Jurado pretende una invasión a la autonomía de los partidos, dicha autonomía la otorga la Constitución y la ley electoral federal.

El gobernador defiende la democracia de forma falsa y superficial, de última hora y con premura, presentará la misma reforma que propuso en el año 2017, pudo haberla presentado en enero al principio del periodo ordinario de la actual legislatura, pero esperó hasta el inicio del periodo extraordinario y a semanas de la fecha límite para una Reforma Electoral, busca que haya un proceso legislativo atropellado y apurado, en medio de la emergencia sanitaria por Covid-19, de forma que no exista debate público, dificultando la presencia de los periodistas en las discusiones, la participación de los ciudadanos en el debate legislativo, además inhibe la consulta pública a expertos, académicos, sectores sociales y los propios partidos políticos.

Javier Corral ya presentó su propuesta de Reforma Electoral en 2017 y ahora vuelve a presentar, es una copia del sistema argentino promovido por Cristina Kirchner en 2009, denominado PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), mismo nombre con el que circuló la iniciativa del gobernador panista hace tres años y ahora la recicla.

El artículo 41 de la Constitución Mexicana en ningún momento advierte que, en la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se brinde la oportunidad a otro mecanismo diferente al establecido en la legislación federal, por ello son inviables legalmente las propuestas de segunda vuelta electoral y/o elecciones primarias para elegir gobernador o diputados locales, porque no está legislado así para elegir presidente o diputados federales.

Si el Congreso del Estado aprueba la propuesta de Javier Corral, dicha pretendida Reforma Electoral para Chihuahua será anticonstitucional, y así será declarada por los tribunales electorales y la Suprema Corte.

La propuesta de elecciones primarias viola los artículos 35 y 41 de la Carta Magna, el primero que le da a los partidos políticos el derecho a elegir sus candidatos mediante procesos internos, y el segundo que prevé la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo mediante una sola elección y no dos o más procesos electorales.

Javier Corral propone una Reforma Electoral sin dar tiempo para la capacitación de funcionarios electorales, la difusión de los cambios que sean aprobados y la preparación del nuevo tipo de elecciones, en Argentina dieron dos años para la entrada en vigor de las elecciones primarias pero el gobernador de Chihuahua busca aplicar las nuevas reglas en la elección de 2021.

Morena ganará las elecciones de 2021 con mayoría abrumadora, además de los ayuntamientos y espacios en el Congreso del Estado, así lo muestran todas las encuestas, por lo que Javier Corral busca desesperadamente manejar la sucesión e intervenir en los partidos para tener un relevo de la gubernatura a modo.

Estamos de acuerdo en más democracia y en la Reforma Electoral para transformar el sistema de partidos políticos, aunque la rechazamos porque Javier Corral no buscó el momento adecuado para el debate, no es el momento correcto porque debe discutirse de la mano de la ciudadanía, de forma amplia y plural, no a través de Roberto Fuentes Rascón, secretario particular del gobernador.

Temas trascendentales como la Reforma Electoral y aumentar los avances democráticos en el estado de Chihuahua y el país, demandan una discusión política y legislativa amplia, incluso consultarse a través de un plebiscito.

Los candidatos de Morena ganarán la elección local en 2021, y su designación dependerá de los delegados del Consejo Estatal de Morena, dirigentes locales y de la comisión nacional electoral de Morena, además de las y los militantes del partido, no del gobernador en turno ni de intereses externos a Morena, su estatuto y declaración de principios.

Desde su fundación, Morena emplea encuestas y la consulta abierta para designar candidatos, nuestro estatuto es de avanzada para la democracia interna de los partidos políticos.

Hoy, el panismo conservador encabezado por Javier Corral Jurado pretende hablarle a Morena de democracia partidaria, aunque sólo podrían hablarnos de mediocridad política, fraudes electorales en sus procesos internos y en elecciones generales, como el que cometieron contra Andrés Manuel López Obrador en 2006.