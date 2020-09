Llama Alcaldesa a hacer un esfuerzo más para pasar al semáforo amarillo; “continuamos en naranja”, reitera

Noticias de Chihuahua.-

Tras el anuncio de que algunos municipios de la entidad pasaran al semáforo amarillo, la alcaldesa Maru Campos Galván reiteró que en Chihuahua Capital continuamos en semáforo naranja, por lo que hizo un llamado a la conciencia y a continuar con los esfuerzos para pronto poder reactivar a la ciudad.

Maru Campos señaló que es importante que tanto los gobiernos como los ciudadanos trabajen unidos por y para la salud de todos los chihuahuenses, y en este sentido abundó sobre la importancia de continuar con las medidas de higiene y sana distancia para que las cifras por COVID-19 disminuyan.

A continuación el mensaje íntegro de la Presidenta Municipal:

“Amigas y amigos, los saludo hoy lunes 31 de agosto de 2020

El Gobierno del Estado ha emitido el nuevo semáforo regionalizado de COVID19.

En la ciudad de Chihuahua y la región centro sur del estado continuamos en semáforo naranja.

Todos quisiéramos estar ya en amarillo, y regresar poco a poco a nuestras actividades, para lograrlo debemos reforzar las medidas de prevención y sana distancia.

Estoy segura de que juntos los chihuahuenses demostremos que podemos salir adelante; hagamos un esfuerzo más, para que podamos pasar al amarillo y reactivarnos más pronto.

Como gobierno estamos trabajando por y para la salud de todos los chihuahuenses, continuamos limpiando, y desinfectando parques, y espacios públicos; entregando apoyo alimentario a quien lo necesita; y lanzamos el Plan de Reactivación Económica para el municipio.

Seguimos trabajando intensamente y necesitamos de todos y cada uno de nosotros para salir adelante.

Cualquier acción que la autoridad realice solo será útil, si cada uno asume su propia responsabilidad.

El Coronavirus llegó para quedarse, no es un juego, la vida de cada uno de nosotros, de los nuestros, esta en peligro; hay que seguir cuidando la sana distancia, evitar aglomeraciones, lavarnos las manos con agua y jabón de manera constante, desinfectar superficies y si no hay necesidad de salir, quedarnos en casa y no hacer fiestas, sea quien sea, cero tolerancia.

Chihuahua nos necesita, necesita del esfuerzo consiente y permanente de cada uno de nosotros para cuidarnos, y exigirle a quien ignora las medidas, que las cumpla y así pronto podamos pasar al amarillo.

Muchas gracias seguiremos en contacto”.