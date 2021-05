Listos para entrega-recepción; tengo la tranquilidad de ser un gobernador honesto: Corral

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, aseguró que ya está listo para realizar el proceso de entrega-recepción con quien resulte electo en el proceso electoral del 6 de junio y garantizó que se entregará toda la información sobre la administración pública estatal, pues tiene la tranquilidad de haber encabezado un gobierno honesto.

“Estamos listos para la entrega-recepción en las mejores condiciones, con libros abiertos, con libros blancos en cada una de las dependencias y una serie de recomendaciones para el nuevo equipo gobernante”.

El mandatario subrayó que no habrá ninguna traba con el nuevo gobierno, primero, por respeto a la voluntad popular reflejado en el resultado electoral y, segundo, porque tiene la consciencia tranquila de que tanto él como la mayoría de sus colaboradores se han conducido con honestidad.

Manifestó que como parte de la entrega-recepción se facilitará al gobierno entrante, un uniforme detallado de los pendientes, de los retos que hay por enfrente y del balance de cómo encontraron la administración y como la dejan.

“Tengo la fuerza moral y política de que hemos hecho las cosas bien, honestas, al menos en mi persona y en la mayoría de mis colaboradores. Si hay alguien que la regó y no me di cuenta, tendrá que responder. Yo tengo la seguridad y tranquilidad de ser un gobernador honesto y no le tengo miedo a nada de eso. Tengo mi conciencia tranquila”.