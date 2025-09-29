Listos los 40 camiones nuevos para el Bowí, inauguración en próximos días

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno informó que ya están en la ciudad de Chihuahua los 40 nuevos camiones que se integrarán a la ruta troncal Bowí.

Explicó que ya se tienen algunas posibles fechas para la inauguración de las unidades a cargo de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

No obstante, aún faltan algunos detalles como el plaqueo de los vehículos, recordando que es uno de los requisitos de la Ley de Transporte en los que se ha puesto especial atención en las rutas alimentadoras.