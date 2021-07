Ligero repunte en casos de COVID-19: Mesta

Noticias de Chihuahua.-

El secretario general de Gobierno, Luis Fernando Mesta Soulé, indicó que ha habido un ligero repunte en los casos de COVID-19 en la entidad, sin embargo, la epidemia se ha logrado mantener relativamente controlada pues se mantienen bajos los índices de hospitalización y defunciones.

Refirió que más allá de cambio de semáforo, el gobierno federal anunció un nuevo enfoque en el combate a la pandemia y a la valoración de los indicadores. También dijo que ahora se reunierá el gabinete para revisar la situación en el estado.

Destacó que, en el caso de la frontera, ya han recibido la primera dosis contra COVID-19 más de 500 mil personas entre 18 a 39 años durante la última jornada de vacunación, y previamente se había inmunizado a más de 400 mil, por lo que se espera que para fines de esta semana casi un millón de juarenses estén vacunados.

No obstante, puntualizó que aún cuando todo el estado se encuentre en esta condición, la pandemia seguirá presente y por ello no se deben relajar las medidas de prevención, pues la inmunización reduce las probabilidades de contraer una enfermedad grave o de morir, pero no evita los contagios.