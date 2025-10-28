Liderazgo de Chacón trascendía cualquier barrera partidista, cómo vamos a extrañar a ese hombre aguerrido: Arturo Medina

“Luis Fernando se convirtió en esa voz que no conocía pretextos, se convirtió sin siquiera darse cuenta en interlocutor en este Congreso”, fueron las palabras de Arturo Medina, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, al referirse al diputado Luis Fernando Chacón durante la Sesión de Homenaje tras su fallecimiento.

“Fue un hombre extraordinario. Elevó los estándares del servicio público en Guerrero. Tanto que su gente lo hizo su presidente municipal. Mantener los pies en el piso y ocupar las manos propias en la necesidad del otro. Luis Fernando marca un antes y un después de cómo su región vive la política. Luis Fernando se convirtió en esa voz que no conocía pretextos”, recalcó Medina Aguirre.

El coordinador de la bancada priista recordó que “fue ese compañero que traía razón, calma y precisión. El que estaba siempre puesto, el que siempre sabía cómo. Se convirtió sin siquiera darse cuenta en interlocutor en este Congreso. Con su liderazgo innato. Su liderazgo trascendía cualquier barrera de índole partidista”.

“Ese hombre que es enseñanza tuvimos el privilegio de llamar compañero, ese hombre alegraba e inspiraba a nuestro Grupo Parlamentario. Y todo eso lo puso al servicio de este Congreso con el objetivo claro de servirle a Chihuahua. Cómo vamos a extrañar a ese hombre aguerrido en su lucha por los bosques, incansable en su batalla por el campo, ni qué decir del agua y su tierra. Si le dolía el cáncer que sufrió junto a un ser querido, movía al Congreso entero para que nadie más volviera a sufrir en soledad por esa enfermedad. Si le dolía la sequía que está lastimando a los chihuahuenses, movía a la región entera y al gobierno para luchar por esa gran presa en La Sombra, en Matachí. Si le dolía el fuego consumiendo el futuro, movía al estado entero y nos ponía a juntar víveres por donde fuera para no dejar solos a los brigadistas”, dijo Medina.

El líder priista señaló que Chacón “deja un gran vacío en este Congreso que te recordará por tu innegable liderazgo y la grandeza en cada una de tus palabras, de tus ideas, de tus luchas. Luis Fernando, las causas que seguiste seguirán siendo también nuestras, no abandonaremos ni una sola de tus luchas”.

“Nos enseñó a actuar sin ruido innecesario. Tuvimos el privilegio de llamarlo compañero, ese hombre que inspiraba. Cómo vamos a extrañar a ese hombre aguerrido. Tomaba el dolor y construía grandeza. Tomaba alegría y la repartía. Tomaba la vida y la hacía sonrisa”, destacó Arturo Medina, quien al concluir su discurso entregó el informe de actividades legislativas de Luis Fernando Chacón al presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez.