Líder Estatal del PRI, Alex Domínguez da positivo a Covid-19

Noticias de Chihuahua.-

El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Domínguez, anunció en su cuenta de Facebook que dio positivo a la prueba que se realizó de Covid-19.

El ex diputado priísta y ex aspirante a la Alcaldía de Chihuahua publicó el siguiente mensaje:

Desde que asumí la dirigencia del partido, ante las diversas reuniones que sostengo a diario, me he realizado cada semana una prueba Covid; las tres anteriores habían resultado negativas, hace un momento salí positivo; los síntomas del día de hoy son como los de un resfriado común, seguiré las indicaciones que los médicos me den, esperando reincorporarme en breve a las actividades. Por lo pronto haremos uso de la tecnología para mantener comunicación permanente. ¡A cuidarse!

Cabe recordar que hasta el día de hoy sábado la Secretaría de Salud reporta 108 nuevos contagios llega Chihuahua a 52 mil 277 casos de COVID-19.