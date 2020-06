Líder del CEN ratifica apoyo a priistas de Chihuahua

Noticias de Chihuahua.-

Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sostuvo que cuando el PRI ha gobernado Chihuahua, “hemos dado resultados” y ratificó el apoyo total de la dirigencia nacional a los priistas de la entidad: “no están solos, el CEN los acompañará en el proceso electoral”.

Al encabezar una reunión digital con la militancia priista chihuahuense, que se declaró lista para las elecciones del 2021, afirmó que los mexicanos se están dando cuenta que tanto el gobierno federal, que encabeza Morena, como el de esta entidad, del PAN, son “pura simulación, ineficacia, ineficiencia y ocurrencias”.

Precisó que en ambos gobiernos existe cero convocatoria al diálogo, por lo que consideró necesario dejar de lado las ideologías para servir al pueblo y convocar a la reconciliación. “El PRI está pensando en México”, dijo, al insistir en que es preciso convocar a un Pacto Nacional.

Puntualizó que el PRI ha dado certeza y certidumbre a México, y “hoy propone que esos dos polos tan lejanos, tanto la izquierda recalcitrante, como la derecha, no son opción para este país”.

Argumentó que “el gobierno federal de Morena, no da una. El gobierno del PAN, no da una. Y la gente lo tiene claro”. Ahora, agregó, sólo hay “ocurrencias, inseguridad desbordada, cero crecimiento económico, más de un millón de empleos perdidos. Y vienen los temas más difíciles para nuestro país”.

Consideró que, debido a ello, hay oportunidad de que el PRI gane en las elecciones del 2021, tanto en la entidad, como en los cargos de elección que estarán en disputa a nivel nacional y en gubernaturas.

Alejandro Moreno indicó que sólo seis de cada 100 jóvenes que terminen una carrera tendrán empleo en el 2024; habrá más 20 millones de nuevos pobres en el país, y dependerán única y exclusivamente de los programas de gobierno. Asimismo, ocho de cada diez micros y pequeñas empresas desaparecerán, será el sexenio con mayor número de delitos, y con el mayor decrecimiento económico.

Ante más de mil 200 militantes que se conectaron a la transmisión generada por el Comité Directivo Estatal, encabezado por Omar Bazán y Georgina Zapata, como Presidente y Secretaria General, respectivamente, expresó su reconocimiento al trabajo de ambos dirigentes.

Destacó que el PRI está en todas las regiones y rincones del país, por lo que adelantó que se hará campaña en los 300 distritos federales y, además, “vamos a ir a las 15 gubernaturas como es el PRI. El PRI no es el PAN. El PRI no es Morena. El PRI no es una oposición contestataria y recalcitrante””.

Por su parte, la Secretaria General del CEN, Carolina Viggiano, aseveró que la realidad, que es más necia que muchos gobernantes, se impuso ante su ineficiencia, al actuar de manera tardía ante la emergencia por el coronavirus.

Añadió que en el PRI se trabaja muy duro a pesar de la pandemia del Covid-19, porque el objetivo del partido es ofrecer una mejor versión de sí mismo a la ciudadanía. “México nos necesita, como Chihuahua nos necesita; para convocar a la unidad en el país, debemos mantenerla en el PRI”.

En su oportunidad, la Secretaria de Operación Política, Graciela Ortiz González, destacó el compromiso del Presidente Alejandro Moreno y de la Secretaria General Carolina Viggiano con la militancia. “Este ejercicio es muy oportuno, porque le deja claro a la militancia que más allá de la situación tan extrema que estamos viviendo por la pandemia, el partido sigue vivo, actuante y en comunicación directa con ella”.

Aseguró que el próximo año, el PRI recuperará el gobierno de Chihuahua, “si actuamos con madurez, con unidad y con el entendimiento claro de que solamente juntos podemos sacar adelante al partido”.

En tanto, Hiram Hernández Zetina, Presidente de la Red Jóvenes X México, afirmó que ésta es una época inédita de oportunidad para el priismo de Chihuahua, porque el gobernador ha demostrado su ineficacia, con pésimos resultados para la ciudadanía. “De aquí a un año, estaremos celebrando increíbles resultados en Chihuahua; es posible que recuperemos la gubernatura y municipios importantes”, recalcó.

Mientras, el diputado Omar Bazán Flores, Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, llamó al priismo de la entidad a levantar la bandera del partido, salir con principios y apoyar a miles de chihuahuenses que exigen justicia y un gobierno que escuche. “En Chihuahua estamos haciendo lo que debemos hacer en el partido: encausando causas y sin cerrar a nadie las puertas; hoy está la esperanza de la gente que desea que el PRI regrese. Sabemos hacer política y tenemos a las mejores mujeres y hombres en Chihuahua”, apuntó.

En el encuentro online participaron Mariano González Aguirre, Secretario de Atención para los Estados en Oposición; Paloma Sánchez Ramos, Secretaria de Comunicación Institucional; Fernando Moreno Peña, Delegado del CEN en Chihuahua, Georgina Zapata Lucero, Secretaria General del CDE de Chihuahua, y líderes de los sectores y organizaciones priistas chihuahuenses.