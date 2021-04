Líder de MC acude a audiencia del TEE para presentar argumentos en la impugnación de la candidatura de Maru Campos

Noticias de Chihuahua.-

En seguimiento del expediente de clave RAP-65/2021 en el cual Movimiento Ciudadano y diversas agrupaciones políticas del Estado, denuncian que María Eugenia Campos no cuenta con los requisitos necesarios para ser candidata a la gobernatura, Francisco Sánchez Villegas, Coordinador Estatal de Movimiento Ciudadano atendió la audiencia de alegatos ante el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua (TEE).

De acuerdo a los argumentos expuestos por Sánchez Villegas, la candidata panista no puede contender por la gubernatura en razón de que enfrenta un proceso penal en su contra por el delito de cohecho al recibir presuntamente dinero del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.

“Para poder participar en un puesto de elección popular necesitas encontrarte en pleno goce de tus derechos. En el caso de la candidata no puede salir del país porque fue vinculada a un proceso por delitos de corrupción. Se le quitó su pasaporte por lo tanto no se encuentra en pleno goce de sus derechos. Además estas acusaciones hechas por el Ministerio Público, valoradas ya por un juez, representan que no acredita el modo honesto de vivir. Recibir sobornos no es un modo honesto de vivir y esto lo hicimos valer en el Tribunal”, apuntó.

Por estos hechos Movimiento Ciudadano busca la impugnación del acuerdo IEE/CE100/2021 del Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE) mediante el cual se autoriza la candidatura de María Eugenia Campos a través de la alianza del PAN y el PRD. Los argumentos fueron presentados ante el Magistrado César Lorenzo Wong Meraz para que sean valorados por el Tribunal y emitan una sentencia.

En ese sentido, Sánchez Villegas aseguró que la resolución del Tribunal será favorable, a fin de que prevalezca la legalidad en el proceso electoral y se vigile, ante todo, el respeto al derecho de las y los ciudadanos.

“La ciudadanía chihuahuense tiene un derecho mayor que es precisamente la certeza de que las personas que están puestas en una boleta cumplan los requisitos de elegibilidad. Le pedimos al Tribunal ordenara al Instituto Estatal Electoral una nueva resolución porque el Instituto ni siquiera consideró estos argumentos. Seguramente en breve tendremos una resolución favorable. La justicia en Chihuahua se hará presente para revocar la candidatura corrupta de María Eugenia Campos”, concluyó el Coordinador.