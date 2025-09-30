Liberan carretera a Juárez tras protesta de transportistas

Luego de varias horas de bloqueo, transportistas retiraron la tarde de este martes la manifestación que mantenían en la carretera a Ciudad Juárez, a la altura de la Caseta Sacramento, con lo que se restableció el tránsito vehicular.

El cierre comenzó después de que un grupo de choferes denunciara presunta extorsión por parte de elementos de la Guardia Nacional contra el operador de un tráiler en el tramo de Villa Ahumada. Más temprano, los inconformes se habían concentrado frente a las instalaciones de la corporación en la avenida Tecnológico, sin obtener respuesta.

La protesta paralizó por completo la circulación en ambos sentidos y únicamente se permitió el paso de vehículos de emergencia, lo que derivó en largas filas de automóviles y un severo congestionamiento.

Alrededor de las 18:00 horas, los manifestantes se retiraron y se reabrió la carretera, aunque el tránsito permaneció lento durante varios minutos debido a la acumulación de vehículos en la zona.