Ley de Agua pone en riesgo inversión al campo; señala Apronuez

El presidente de la Asociación de Productores de la Nuez Pecanera (Apronuez) Juan Rúben Barrio, destacó que ante la Ley de Agua es necesario que se tenga el Estado de Derecho para la inversión en el campo, misma que se ve afectada gravemente en el país.

Aun cuando todavía no se sabe el desenlace de esta reforma en la cámara de Diputados y Senadores, señaló que hay preocupación por la falta de garantías.

“Sobre todo lo que pedimos es que exista el estado de derecho, que tu tengas predios en donde tengas asegurado el subministro del agua porque si no lo tienes se va acabar la inversión en el campo de por si tenemos un súper habit terrible, verdad, la cuestión de alimentos, nos hemos convertido en el primer importador de grano de muchos productos si necesitamos tener garantías”, comentó.

Reitera que es necesario que se escuche al sector agrario para esta propuesta ya que esto afectará a todos en especial a los productores pequeños, Apronuez no es la única asociación empresarial que ha señalado esta preocupación, sin embargo la última palabra aún no se dice.