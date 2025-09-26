Ley Amparo debe ser beneficio y contra abusos de autoridad: Canaco

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodríguez dio a conocer que la Ley Amparo debe ser para apoyar a las personas y evitar los abusos de autoridad.

“Siempre apoyaremos a las personas y creo que la ley de amparo viene a ser una herramienta bien útil para evitar los abusos de autoridad, yo le puedo decir que hace unos años la máxima autoridad del estado me quiso cerrar mi negocio y yo recurrí al amparo para poder trabajar”, comentó.

En este sentido expuso que se debe de analizar dicha ley para saber los beneficios y afectaciones que conlleva en ella, así como saber que tanto cambiaria en el ámbito judicial.

“Lo único que le puedo decir son cosas buena de esa iniciativa, que no venga a perjudicar a las personas ni a los comercios y sobre todo a los afiliados a la cámara del comercio”, concluyó.