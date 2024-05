«Le guste o no le guste a la gobernadora, el presidente va a traer Universidades a Chihuahua»: Sheinbaum

La candidata presidencial Claudia Sheinbaum por la coalición «Sigamos Hacienda Historia», Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que, sea del agrado o no de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, el presidente Andrés Manuel López Obrador traerá más Universidades al Estado.

En el mitin que realizó en Plaza del Ángel como cierre simbólico de las y los candidatos de la coalición, señaló que el presidente ya creó el sistema de «Universidades Benito Juárez», mismo que llegará a la entidad.

Sheinbaum Pardo agregó que se continuará apoyando con becas a las y los estudiantes, a efecto de que no interrumpan su educación y por el contrario, concluyan sus estudios profesionales.

«Es injusto que un joven, por no tener dinero no pueda ir a la Universidad, o que por no tener las mínimas condiciones no pueda ir a la Universidad, o que no haya suficientes espacios. El presidente ya creó las universidades Benito Juárez y vamos, le guste o no le guste la gobernadora, a traer universidades a Chihuahua».