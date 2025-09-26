“Las dos gobernamos Chihuahua”: Sheinbaum reconoce presencia de Maru en su Informe en Juárez

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo reconoció a la gobernadora María Eugenia Campos Galván señalando que si bien, pueden tener diferencias ideológicas, las dos gobiernan Chihuahua.

Sheinbaum Pardo arribó este viernes a al Estadio Juárez, en la ciudad fronteriza, como parte de la gira por el país con motivo de su Primer Informe de Resultados.

En el presidium estuvo acompañada por integrantes de su gabinete, así como por la gobernadora Maru Campos.

Previamente, Maru Campos refrendó que la presidenta Claudia Sheinbaum siempre será bienvenida a Chihuahua y que buscará mantener coordinación y cooperación con el Gobierno Federal en beneficio de las y los chihuahuenses.