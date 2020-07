Lanzarán este fin de semana reforzamiento de cerco sanitario en todo el estado

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, indicó que este fin de semana se relanzará una red de cercos sanitarios en todo el estado para vigilar el cumplimiento de las medidas de sana distancia e higiene a fin de mitigar y detectar los contagios de COVID-19.

“Vamos tener que reformar el control sanitario, con una cruzada social de corresponsabilidad que lanzaremos este fin de semana, vamos a reanudar todo un cerco sanitario”.

Esto ante el incremento de casos en estados vecinos, en especial en Texas y sobre todo en la ciudad de El Paso que el 4 de julio tuvo el mayor número de casos confirmados en un día con 288.

Por ello es imporante, dijo, mantener la restricción de los cruces y que todavía no se abra la frontera.

“Realmente la incidencia diaria de casos en Juárez y el acumulado así como el porcentaje de positividad nos indican que el semáforo naranja es el correcto, no creo que vayamos a retroceder al rojo por un buen rato”, acotó el mandatario quien no obstante puntualizó que para no retroceder frente a la epidemia se deben cumplir con todas las restricciones y medidas de salubridad.