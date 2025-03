Lanzan oficialmente Convocatoria al Mérito Docente “María Esther Orozco Orozco”

*Invitan a Maestros destacados a participar por el galardón



En rueda de prensa autoridades del H. Ayuntamiento de Chihuahua y la Dirección de Desarrollo Humano y Educación lanzaron hoy oficialmente la Convocatoria al Mérito Docente “María Esther Orozco Orozco” en su edición 2025 e invitaron a las maestras y maestros a participar por este galardón que se entregará en Sesión Solemne de Cabildo el próximo 15 de mayo en el marco de la celebración del Día del Maestro.

La Regidora presidenta de la Comisión Especial de Premiación Mtra. Myrna Monge Meléndez acompañada por el Secretario del Ayuntamiento Mtro. Roberto Fuentes Rascón y el titular de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación del Municipio de Chihuahua Lic. Mario García destacó que el premio honra la labor de docentes que enfrentan la tarea titánica de educar en contextos sociales complejos.

«Hoy los maestros no solo enseñan matemáticas o historia; integran a padres, colegas y comunidades para crear ambientes educativos sanos. Son héroes anónimos que merecen ser visibilizados», afirmó. Monge recalcó que la convocatoria, impulsada por el alcalde Marco Bonilla, busca documentar proyectos que trasciendan el aula, como estrategias de enseñanza diferenciada o inclusión de familias en procesos pedagógicos.

Convocó a la ciudadanía a nominar a docentes destacados: “si conocen a un maestro o maestra que marcó un antes y un después en la vida de sus alumnos, motívenlo a participar. Este premio es un reconocimiento a quienes escriben la historia de Chihuahua desde las aulas», dijo la Regidora.

La convocatoria estará disponible en los próximos días en plataformas digitales del municipio y centros educativos y podrá ser consultada en www.municipiochihuahua.gob.mx

A su vez el Secretario del Ayuntamiento Mtro. Roberto Fuentes dio a conocer los requisitos técnicos que son los siguientes: los docentes deberán presentar una narrativa de su trayectoria, evidencias de impacto (testimonios de alumnos, padres o colegas) y documentación de proyectos innovadores. «No se limita a maestros frente a grupo: directivos, supervisores e incluso personal administrativo con proyectos destacados pueden participar», precisó.

Nombre oficial: Premio al Mérito Docente «María Esther Orozco Orozco» podrán

Postulantes: Docentes activos (frente a grupo, directivos, supervisores) y personal administrativo del sistema educativo municipal.

Requisitos:

Enviar expediente con trayectoria profesional.

Describir proyectos educativos innovadores y su impacto.

Adjuntar testimonios de la comunidad educativa que avalen su labor.

La evaluación estará a cargo de la comisión, integrada por expertos en educación, el Cronista de la Ciudad Prof. Rubén Beltrán Acosta, y docentes premiados en años anteriores.

El director de Desarrollo Humano y Educación Lic. Mario García refirió que hoy en día los maestros, además del reto de la educación, tienen el reto de la realidad social que sus alumnos están viviendo. Y es ahí donde se vuelve una tarea titánica para poder implementar mecanismos que coadyuven a través de la participación de papás, de la participación de otros maestros, de la participación de la comunidad y de la inclusión de estos alumnos en otras actividades de la vida pública.

Estamos convencidos de que ese esfuerzo personal es lo que nos tiene hoy aquí, no dejar pasar a esos héroes y esas heroínas anónimas que diariamente con su labor, con su empeño, dijo.

Se comprometió a impulsar la convocatoria para ayudar a todos aquellos maestros o maestras interesados en integrar de manera correcta su expediente y sobre todo difundir.

“Ha sido una tarea que nos ha encargado mucho el alcalde Marco Bonilla, que no nos limitamos a la asistencia de los ciudadanos interesados en algún programa o en algún proyecto en nuestras oficinas. Que salgamos a darlo a conocer, que salgamos a invitar, pero sobre todo que demos congruencia de un gobierno humanista y donde un gobierno humanista lo primero que reconoce es a sus ciudadanos”.

El gran objetivo y desde la Dirección de Desarrollo Humano estaremos siempre contribuyendo para fortalecer espacios educativos para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, concluyó.