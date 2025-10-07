Lanzan CEDH y SIPINNA campaña para prevenir violencia digital contra la niñez

Con el fin de prevenir la vulneración de derechos de la infancia al exponerse al uso de las tecnologías de la información, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), presentaron la Campaña denominada “Ponte Alerta contra la Violencia Digital”.

Durante la premier celebrada en el Cine El Rejón, en la cual estuvieron presentes niñas y niños de diferentes escuelas de nivel básico, así como diversas autoridades, el presidente interino de la CEDH, Alejandro Carrasco Talavera y la titular de SIPINNA, Margarita Blackaller, explicaron que el trabajo conjunto se derivó de un convenio de colaboración firmado hace unos meses, con el objetivo de promover en las infancias el uso seguro del internet.

“Lo que se puede hacer es prevenir, no prohibir, que las niñas y niños aprendan cómo manejar estas herramientas digitales. En la CEDH tenemos un fuerte compromiso con la niñez y con toda la población, por eso deseamos contribuir para que no se expongan a materiales nocivos y publicaciones que incitan a la violencia, fortaleciendo así la cultura de paz”, comentó el ombudsperson.

En la ceremonia de estreno, el personal de la CEDH responsable de la creación y producción de los materiales audiovisuales, presentó a las personas asistentes diversos contenidos educativos, utilizando la imagen de las y los personajes que forman parte de la serie infantil “Deni y los derechos de las niñas y los niños”, propiedad de este organismo.

La campaña consta de varias etapas y será difundida a través de las redes sociales de ambas instituciones y en la página web www.deni.org.mx, así como en los espacios públicos que, paulatinamente serán determinados.

El material dirigido a las niñas y niños consiste en diversos productos como “tik-tok´s”, cápsulas informativas y varios capítulos que forman parte de la primera etapa de esta campaña preventiva. Entre los temas destacan: “¿Qué es el internet?, un paseo por el mundo digital», “Godzita, qué es el morphing?“, “Chats o mensajes inapropiados”, “Ciberacoso y Ciberbullying”, entre algunos otros.