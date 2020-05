Lanzan activistas locales video contra LGBTIfobia

17 de mayo: Día internacional de la lucha contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia.

Este año no pudimos salir a tomar un punto de la ciudad como cada 17 de mayo, para platicar con las personas de Chihuahua y sensibilizarlos sobre la discriminación que año con año aumenta en nuestro país y nuestra ciudad.Por eso, preparamos este video para que llegue a todas las personas a las que no se lo podemos decir en persona: ¡Alto a la homofobia! ¡Alto a la lesbofobia! ¡Alto a la bifobia! ¡Alto a la transfobia!La diversidad nos fortalece como sociedad: ¡Basta de discriminación!#LGBTúImportas#IDAHOT #LGBT

