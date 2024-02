Lanza Congreso convocatoria para presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos

El Congreso del Estado, a través de la Junta de la Coordinación Política (JUCOPO) lanzó este sábado, a través del Periódico Oficial del Estado, la convocatoria para presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por un periodo de cinco años a partir del 15 de abril de 2024.

De conformidad con el artículo 9 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, podrán participar quienes reúnan los requisitos siguientes:

I. Ciudadanía mexicana, en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos.

II. No haber ocupado, ni ocupar puestos de dirección de partidos u organismos políticos en los últimos 5 años.

III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso.

IV. Acreditar 5 años de experiencia en el área de promoción, respeto y protección de los Derechos Humanos. Dicha experiencia deberá ser comprobable mediante documentos expedidos por autoridades, organismos públicos y/u organizaciones en la materia.

V. Contar con nivel de estudios de Licenciatura.

VI. No ser persona deudora alimentaria morosa, conforme a lo establecido en la Ley del Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas de Chihuahua.

La documentación para acreditar los requisitos se recibirá a partir de la fecha de la publicación en el Periódico Oficial del Estado y hasta el jueves 07 de marzo de 2024, en Oficialía de Partes del H. Congreso del Estado, ubicada en el Mezzanine del edificio que ocupa el Poder Legislativo, en la Calle Libertad No. 9, en el Centro Histórico de la Ciudad de Chihuahua, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes, con excepción de los días inhábiles. (La documentación deberá presentarse, sin grapar ni engargolar.)

Las entrevistas para quienes cumplan con los requisitos, se llevarán a cabo los días, 14 y 15 de marzo del año en curso, mismas que serán videograbadas y transmitidas en tiempo real, en la página oficial del H. Congreso del Estado.

Posterior a las entrevistas, la Jucopo elaborará el acuerdo que contenga la terna que propondrá al Pleno, a fin de que este designe a quien ocupará la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Finalmente, el pleno Legislativo procederá a la elección, a más tardar el día 10 de abril del año en curso.